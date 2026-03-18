Familiares y amigos del músico sanjuanino Matías Inostroza lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir fondos que le permitan afrontar las intervenciones quirúrgicas que necesita luego de haber sufrido un grave siniestro vial en el departamento Rawson. La iniciativa busca movilizar a la comunidad para colaborar con el reconocido baterista en este difícil momento.

Un choque en Villa Krause

El hecho ocurrió el pasado jueves 12 de marzo, alrededor de las 14 horas, en la intersección de Avenida España y calle Estado de Israel, en Villa Krause. Según trascendió, el siniestro se produjo en una esquina con semáforos, donde una motocicleta de 250 cc impactó contra una camioneta, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

El siniestro en Villa Krause. FOTO: Gentileza

A raíz del fuerte choque, Inostroza sufrió heridas de consideración que requieren atención médica especializada. Producto de las lesiones, el músico deberá someterse a distintas intervenciones quirúrgicas, lo que ha motivado la organización de la campaña solidaria para hacer frente a los costos que demandan las operaciones y su posterior recuperación.

Un baterista destacado en la escena local

Matías Inostroza es un reconocido baterista dentro de la escena musical sanjuanina. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por su talento y ha formado parte de diversas y prestigiosas agrupaciones locales. Entre ellas, integró proyectos como La Camerata San Juan, Mundo Binario y Ex Dealer, donde dejó su particular sello musical y se ganó el respeto y cariño del público y sus colegas.

Su experiencia y versatilidad lo han convertido en una figura respetada dentro del ambiente artístico de la provincia, lo que explica la rápida movilización de sus afectos y seguidores para colaborar en su recuperación.

Cómo colaborar con la campaña

Quienes deseen colaborar con el músico pueden hacerlo con el monto que esté a su alcance mediante una transferencia bancaria. Los organizadores de la colecta habilitaron el alias bata.plato.esclavo, a nombre de Matías Emanuel Falcón, para recibir donaciones de todos aquellos que quieran aportar su granito de arena en la recuperación del baterista.