El Gobierno nacional profundiza su plan de ajuste con la apertura de nuevos programas de retiros voluntarios en distintos organismos del Estado, con el objetivo de reducir la planta de empleados públicos y achicar el gasto.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei, que desde su asunción ya eliminó más de 64.600 puestos en el sector público y busca avanzar en una nueva etapa de recorte.

Los programas de retiro voluntario ya están en marcha en áreas como la Anses, Vialidad Nacional y los medios públicos, y no se descarta que se extiendan a otros organismos en los próximos meses.

En el caso de Anses, el plan fue oficializado mediante la Resolución 68/2026 y estará vigente hasta el 5 de abril. Incluye una gratificación que puede alcanzar los 80 millones de pesos en un solo pago, con el objetivo de reducir alrededor de 1800 puestos sobre una planta de más de 12.000 empleados.

Una iniciativa similar se implementó en Vialidad Nacional, donde ya se inscribieron cientos de trabajadores, mientras que en Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos se espera una adhesión de entre 500 y 600 empleados.

El proceso es coordinado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que lleva adelante una revisión integral de la estructura estatal para detectar áreas sobredimensionadas o funciones duplicadas.

Desde el Ejecutivo aseguran que se trata de un plan estructural sin plazos definidos, orientado a consolidar un Estado más reducido y eficiente, aunque el alcance final del ajuste y su impacto en los servicios públicos continúan en debate.

De esta manera, el Gobierno acelera su política de recorte del sector público en una etapa clave de su programa económico, con el foco puesto en la reducción del gasto y la reorganización del Estado.