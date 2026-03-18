La Unión Argentina de Rugby avanza en su ambicioso proyecto para que Argentina sea sede del Mundial de Rugby 2035 y anunció la realización de una reunión clave para evaluar la viabilidad de la candidatura, en conjunto con autoridades del máximo organismo internacional.

El encuentro contará con la participación de Alan Gilpin, quien se encuentra en el país para encabezar una jornada de trabajo enfocada en el análisis técnico del proyecto y en determinar si el país cumple con los requisitos para albergar el evento.

De la reunión también formarán parte dirigentes centrales del rugby argentino, como Gabriel Travaglini, además de otros referentes como Agustín Pichot, en un paso considerado clave dentro del proceso de postulación.

La iniciativa busca que el Mundial llegue por primera vez en la historia a Sudamérica, con un proyecto de carácter regional que podría incluir a países como Brasil, Chile y Uruguay como subsedes.

Desde la UAR destacaron que la candidatura apunta a ser “federal” y a dejar un legado deportivo e institucional, mostrando el crecimiento del rugby en todo el país y en la región.

El proyecto se enmarca dentro del proceso internacional de selección de sede, que tendrá distintas etapas entre 2026 y 2027, con inspecciones, evaluaciones y la elección final del anfitrión prevista para ese último año.

Además, Argentina competirá con otras candidaturas de peso a nivel global, lo que obliga a reforzar infraestructura, apoyo gubernamental y capacidad organizativa para sostener sus aspiraciones.

De concretarse, el Mundial 2035 marcaría un hecho histórico para el deporte sudamericano, posicionando a Argentina como epicentro del rugby internacional y consolidando años de crecimiento de la disciplina en el continente.