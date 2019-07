Uñac apuntó a un cambio de Gobierno para que tengan en cuenta el Túnel

La semana pasada se conoció que Nación llamó a licitación para la construcción del túnel Caracoles que se complementa con el paso Cristo Redentor de Mendoza ya que se trata de un viejo paso ferroviario entre Argentina y Chile. Esto sembró un manto más de incertidumbre sobre la concreción del demorado Túnel de Agua Negra.

En este sentido, el gobernador Sergio Uñac hizo referencia a la situación y sostuvo que “los brazos no los voy a bajar. Parece que es poco tenido en cuenta pero por ahí en diciembre cambian los objetivos o cambia el Gobierno y quienes vienen tienen muy en cuenta una obra que no beneficia a San Juan, sino a todo el centro Argentino, Paraguay, Uruguay y el Sur de Brasil”.

Uñac recordó que Agua Negra “es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, no tienen que poner plata los gobiernos, la tasa de interés de retorno es absolutamente razonable. No se entiende que con un proyecto terminado y todos estos condicionantes no sea una obra que hoy esté generando expectativa a futuro y empleo para los argentinos”.