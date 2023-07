El gobernador Sergio Uñac, en rueda de prensa, confirmó que invitó al precandidato a presidente de Unidos por la Patria, Sergio Massa, para que visite San Juan antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el 13 de agosto. Si bien aún no está confirmada la agenda del actual Ministro de Economía de la Nación, se prevé que el funcionario nacional visite la obra del dique El Tambolar.

Uñac tomó contacto con la prensa durante su visita a la obra de construcción de viviendas que se denomina Casa Activa, que propone una solución habitacional para jubilados. Allí el mandatario dio detalles de las gestiones realizadas en Buenos Aires y relató cómo fue el encuentro de este miércoles con Massa.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El gobernador y actual presidente del PJ en San Juan destacó que de manera "orgánica" el frente que lidera el Justicialismo en San Juan apoya a Massa en su carrera por llegar a la presidencia y se mostró optimista al asegurar que esperan que el funcionario nacional obtenga la mayor cantidad de votos en las PASO y en las generales de octubre.

Luego el gobernador agregó que invitó a Massa para que visite San Juan antes del 13 de agosto, fecha en la que se harán las PASO. El pocitano manifestó que la idea es organizar la visita de Massa para antes del miércoles que viene, ya que quieren hacerlo previo al cierre del plazo para hacer visitas de obras o inauguraciones.

Uñac destacó que él pretende llevar a Massa al dique El Tambolar, una obra en la que trabajan 1.200 personas y por la que acordaron una reestructuración de su fideicomiso. Para permitir que la construcción se ejecute lo más rápido posible.

Definiciones políticas

Uñac también habló de una serie de reuniones que vienen sosteniendo con referentes de los departamentos. El dirigente explicó que durante estas reuniones les agradeció a los referentes por el trabajo previo a las elecciones del 2 de julio pasado, pese a que reconoció que ese día les fue "mal".

Publicidad

Luego el mandatario recordó criticó una vez más la decisión de la Corte de impedirle participar de esos comicios y aseguró que en medio de la transición con la gestión de Marcelo Orrego, ha comenzado un proceso de disminución de la inversión para que el próximo Gobierno disponga qué hacer con los capitales.

Uñac destacó que las obras que ya se comenzaron seguirán en ejecución, pero que no licitarán nuevas inversiones para no comprometer dineros que deberá administrar la próxima gestión. "Todo lo que comprometa presupuestos futuros no se va a desarrollar", aseguró Uñac quien reconoció que no cree que venga la Selección Argentina.

Converse con marcelo orrego porque nos apremian los plazos para inscribirla en el calendario uci yo he tenido conversaciones con el no sé si está en la provincia quedamos que después del 20 nos vamos a juntar cordial en el marco de lo institucional hay 820.000 sanjuaninos

en su contacto con Orrego no he avanzado tanto con marcelo va a haber una absoluta presidposcin ade mi parte no vamos a ser afines a su gobierno pporque tenermos

me ontesto que no estaba dentro de este gobierno las nuevas reconfiguraciones salariales ha crecido mucho estamos en el podio de cualquier rankin que quiera analizar

frano aranza no hablamos eso hablamos cuestiones institucionales

estrategiasde campaña desenfoco el proyecto policito nos descoloco el unico inhabilitado en Argentina fue quien habla massa es llamativo artero direccionado de fuerte contenido politico la periodicidad de los funcionarios solo lo pidio para sj

sj va a tener nuevo gobierno hay que ser repsetuos de eso transicion como correponde charlas telefonicas con marelo orrego noi me genera ansiedad