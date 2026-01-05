Unión de Rawson dio un paso firme en la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur al imponerse por 2 a 0 frente a Peñaflor, en el partido de ida disputado en el estadio 12 de Octubre. El Azul fue eficaz y aprovechó sus momentos para quedarse con una victoria clave de cara a la definición de la serie.

Los goles del conjunto rawsino llegaron a través de Catriel Weyreuter y Agustín Torres, quienes marcaron la diferencia ante los Canarios de San Martín. El equipo local supo manejar los tiempos del encuentro y tuvo situaciones claras para aumentar la diferencia.

Con este triunfo, Unión viajará a San Martín con una ventaja importante, aunque consciente de que la serie aún está abierta. La revancha se disputará el próximo 11 de enero en la cancha de Peñaflor.

La expectativa ya está puesta en el duelo decisivo, que promete intensidad y emociones en la lucha por seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur.