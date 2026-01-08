Unión de Villa Krause intentará dar un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur cuando el próximo domingo visite a Peñaflor en el departamento San Martín, con el objetivo de sellar su clasificación a la siguiente instancia del certamen.

El conjunto azul llega con ventaja tras imponerse por 2-0 en el partido de ida, resultado que le permite encarar la revancha con mayor tranquilidad, aunque sin margen para la confianza. Además, ya cuenta con la habilitación del goleador Luciano Riveros y también de Héctor Pérez, uno de los emblemas del plantel.

El encuentro se disputará este domingo 11 de enero, desde las 17.30, en cancha del Canario. En ese escenario, Peñaflor buscará hacerse fuerte para revertir la serie ante su gente. Unión, por su parte, apostará a la solidez mostrada en el primer cruce y a la inteligencia para manejar los tiempos del partido.

En la previa, el Consejo Federal dio a conocer la terna arbitral designada para este compromiso decisivo. El juez principal será Luis Damián Martínez, de San Rafael, quien estará acompañado por Fernando S. Muñoz, de General Alvear (Mendoza), y Jorge Cabrera, de Malargüe. El cuarto árbitro será Martín Olate, también de General Alvear (Mendoza).

Con la ilusión intacta y la ventaja obtenida en casa, Unión buscará confirmar su buen momento y seguir avanzando en el Regional Amateur, un torneo exigente donde cada detalle puede ser determinante. Peñaflor, obligado por el resultado, intentará presionar desde el inicio para mantener viva la serie y complicar al conjunto sanjuanino en un duelo que promete intensidad hasta el final.