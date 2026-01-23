Unión viajó a Mendoza con la ilusión intacta de meterse en la final de Cuyo. El conjunto de Rawson se trasladó este viernes alrededor de las 14.30 hacia la vecina provincia, donde quedó concentrado de cara al decisivo compromiso ante FADEP, que se disputará este sábado 24 de enero a las 18, por la revancha de la semifinal de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur 2025/2026.

El equipo sanjuanino llega con ventaja tras el 2-1 conseguido como local en el estadio 12 de Octubre, resultado que alimentó la confianza del plantel y renovó las expectativas de dar un paso histórico en el certamen. Con ese respaldo, Unión buscará en Mendoza un resultado positivo que le permita sellar la clasificación a la gran final regional.

Durante la semana, el cuerpo técnico trabajó con el foco puesto en sostener la intensidad y la solidez mostradas en el partido de ida, sabiendo que enfrente tendrá a un rival que intentará imponer condiciones desde el arranque. Más allá del escenario y la presión, en el Azul de Rawson reina el optimismo y la convicción de poder estar a la altura de un cruce determinante.

El encuentro contará con arbitraje bonaerense. El juez principal será Marcos Ignacio Liuzzi, de Ayacucho, quien estará acompañado por Gonzalo Cefe López como asistente 1 y Juan Alberto Giardini como asistente 2, ambos también de Ayacucho. El cuarto árbitro designado es Roberto G. Acevedo, completando así una cuaterna que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo clave.

Con todo listo, Unión afronta una de las paradas más importantes de su campaña, con la ilusión de volver de Mendoza con el pase a la final de la Región Cuyo y seguir soñando en grande dentro del Regional Amateur.