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Unión y Desamparados ganan y acechan la punta del Torneo Apertura
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina de Fútbol cerró este domingo una décima fecha del Torneo de Invierno que dejó la tabla de posiciones en un puño. Con el triunfo de Unión y Desamparados, la lucha por el liderazgo quedó apenas separada por una unidad, dejando un final de etapa clasificatoria para el infarto.
Goleada azul en Rawson
En el "12 de Octubre", Unión fue una tromba y no tuvo piedad con Marquesado, al que venció por 4-1. La figura de la tarde fue Nicolás Jorquera, quien se despachó con un doblete. La cuenta para el equipo de Villa Krause la completaron Marcelo Simone y Gonzalo Dillon. Para el conjunto del Oeste, el descuento llegó a través de Nicolás Saavedra, pero no fue suficiente para frenar el envión de un Azul que quiere recuperar el protagonismo absoluto.
La ley del ex en el Serpentario
Por su parte, en el Barrio Patricias Sanjuaninas, Sportivo Desamparados sacó adelante un partido durísimo ante Sarmiento de Zonda. Fue victoria 1-0 para el Puyutano gracias a la inexorable "ley del ex": Agustín Aguilar marcó el único tanto de la noche, dándole tres puntos de oro al conjunto dirigido por Federico Acevedo.
Colón dejó puntos en el Este
El que no pudo seguir el ritmo de los escoltas fue Colón Junior. El Merengue visitó a Sportivo 9 de Julio e igualó 1-1. Gerónimo Ferreyra había puesto en ventaja a los de la calle Sargento Cabral, pero sobre el final del encuentro, Rodrigo Ozán estampó el empate para el conjunto local, dejando a Colón un paso más atrás en la pelea directa.
Así quedaron los primeros puestos de la tabla
|Equipo
|Puntos
|San Lorenzo (U)
|22
|Desamparados
|21
|Unión
|21
|Colón Junior
|19
|Minero
|18
Todos los resultados de la Fecha 10
San Lorenzo 1-0 López Peláez
Unión 4 - 1 Marquesado
Desamparados 1 - 0 Sarmiento (Z)
9 de Julio 1 - 1 Colón Junior
Carpintería 0 - 3 Villa Ibáñez
Rivadavia 0 - 1 Mineros
Alianza 1 - 2 Trinidad
Peñarol 4 - 1 Defensores de Argentinos
Juventud Zondina 1 - 0 Atenas