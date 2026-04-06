La Liga Sanjuanina de Fútbol cerró este domingo una décima fecha del Torneo de Invierno que dejó la tabla de posiciones en un puño. Con el triunfo de Unión y Desamparados, la lucha por el liderazgo quedó apenas separada por una unidad, dejando un final de etapa clasificatoria para el infarto.

Goleada azul en Rawson

En el "12 de Octubre", Unión fue una tromba y no tuvo piedad con Marquesado, al que venció por 4-1. La figura de la tarde fue Nicolás Jorquera, quien se despachó con un doblete. La cuenta para el equipo de Villa Krause la completaron Marcelo Simone y Gonzalo Dillon. Para el conjunto del Oeste, el descuento llegó a través de Nicolás Saavedra, pero no fue suficiente para frenar el envión de un Azul que quiere recuperar el protagonismo absoluto.

La ley del ex en el Serpentario

Por su parte, en el Barrio Patricias Sanjuaninas, Sportivo Desamparados sacó adelante un partido durísimo ante Sarmiento de Zonda. Fue victoria 1-0 para el Puyutano gracias a la inexorable "ley del ex": Agustín Aguilar marcó el único tanto de la noche, dándole tres puntos de oro al conjunto dirigido por Federico Acevedo.

Colón dejó puntos en el Este

El que no pudo seguir el ritmo de los escoltas fue Colón Junior. El Merengue visitó a Sportivo 9 de Julio e igualó 1-1. Gerónimo Ferreyra había puesto en ventaja a los de la calle Sargento Cabral, pero sobre el final del encuentro, Rodrigo Ozán estampó el empate para el conjunto local, dejando a Colón un paso más atrás en la pelea directa.

Así quedaron los primeros puestos de la tabla

Equipo Puntos San Lorenzo (U) 22 Desamparados 21 Unión 21 Colón Junior 19 Minero 18

Todos los resultados de la Fecha 10

San Lorenzo 1-0 López Peláez

Unión 4 - 1 Marquesado

Desamparados 1 - 0 Sarmiento (Z)

9 de Julio 1 - 1 Colón Junior

Carpintería 0 - 3 Villa Ibáñez

Rivadavia 0 - 1 Mineros

Alianza 1 - 2 Trinidad

Peñarol 4 - 1 Defensores de Argentinos

Juventud Zondina 1 - 0 Atenas