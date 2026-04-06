El gesto de Facundo Pieres que reveló la icardeada que incluye a Zaira Nara

La trama sentimental que involucra a Facundo Pieres y Zaira Nara sumó un nuevo capítulo debido a una serie de movimientos en plataformas digitales que Infama analizó este 6 de abril. El polista, recientemente separado de Chechu Bonelli, quedó bajo la lupa por un contundente accionar que sugiere malestar ante el presente de la modelo.

Según detalló el panelista Santiago Sposato, Pieres decidió dejar de seguir en redes sociales a Robert Strom. Esta decisión cobra relevancia porque Strom es un allegado al polista con quien Zaira mantuvo un vínculo afectivo durante la última temporada estival. El periodista explicó que "Zaira y Robert estuvieron juntos en el verano, en Año Nuevo. A los días se dejaron de ver y de seguir en redes. Ella, supuestamente, no lo quería ver más".

Sin embargo, el escenario cambió con un reciente traslado de la hermana de Wanda Nara a Europa. Sposato precisó que "hace poco Zaira viajó a París, donde vive él, y se empezaron a seguir de nuevo. Ella fue por trabajo". Ante esta reconciliación virtual entre la modelo y el magnate, la reacción de Pieres fue inmediata y tajante al cortar el lazo digital con quien fuera su amigo.

El trasfondo de esta interna parece estar ligado a la persistencia de los sentimientos del deportista. En el programa de América destacaron que "el amigo de Robert que lo dejó de seguir es Facundo Pieres, que vive enamorado de Zaira Nara". Mientras tanto, Strom todavía mantiene su follow hacia el polista en Instagram.

Este cruce de interacciones ocurre en un momento particular, ya que Pieres volvió a seguir a Zaira Nara en la misma red social poco después de conocerse su distanciamiento de Bonelli. La secuencia de ingresos y salidas de las listas de seguidores reaviva las polémicas sobre una historia que, a casi un año de la ruptura oficial, parece no haber cerrado del todo para sus protagonistas.