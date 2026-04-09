Uno por uno, cómo votaron los diputados de San Juan la reforma de Glaciares

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una sesión que reunió a los 256 legisladores y expuso una fuerte división política a nivel nacional. En ese contexto, la delegación de San Juan mostró una posición clara y sin fisuras: todos sus representantes votaron a favor del proyecto.

Los diputados sanjuaninos José Peluc (La Libertad Avanza), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), Cristian Andino (Unión por la Patria), Jorge Chica (Unión por la Patria) y Abel Chiconi (La Libertad Avanza) acompañaron la iniciativa impulsada por el oficialismo.

El dato adquiere relevancia política porque, en el plano nacional, Unión por la Patria votó mayoritariamente en contra del proyecto. Sin embargo, sus representantes sanjuaninos se desmarcaron de esa postura y se alinearon con el resto de los legisladores de la provincia, consolidando un voto homogéneo en favor de la reforma.

La ley introduce cambios en los criterios de protección de glaciares y del ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, a partir de estudios técnicos propios, qué áreas deben ser preservadas y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas, como la minería.

En ese marco, el acompañamiento total de los diputados de San Juan refleja el peso de la actividad minera en la economía provincial y una posición política transversal que prioriza el desarrollo de los recursos naturales. La coincidencia entre oficialismo y oposición provincial marca una diferencia con el escenario nacional, donde predominó la confrontación.

Mientras el oficialismo y sus aliados lograron consolidar la mayoría necesaria para sancionar la norma, los bloques opositores —principalmente Unión por la Patria y la izquierda— rechazaron la reforma y advirtieron sobre posibles impactos ambientales. Aun así, en San Juan, el resultado evidenció una alineación poco frecuente: todos sus diputados votaron en el mismo sentido en una de las leyes más debatidas del año.