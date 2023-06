¡Va por el cinturón! Charles Oliveira pide la revancha inmediata con Islam Makhachev

El sábado pasado, Charles Oliveira le mostró al mundo que está listo para volver a reinar en UFC. Tras derrotar a Beneil Dariush en la co-estelar del UFC 289, el excampeón brasileño de los Peso Ligero le envió un potente mensaje al actual monarca de la división. Con un show espectacular, dejó en claro que quiere la revancha inmediata con Islam Makhachev. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, no se guardó nada.

"Quiero ser campeón. ¿Quién es el campeón? ¿Tiene el cinturón? ¿Eso es todo? Vamos. No haré nada diferente. Simplemente seré Charles. Eso es todo. Fue como una película en mi cabeza. La mayoría de mis derrotas ocurrieron aquí, y poder venir aquí y recibir una ovación de pie de la multitud, me sentí como si estuviera dentro de una comunidad, como si estuviera en Brasil", partió señalando Charles.

A su vez, Oliveira también comentó: "Estas son cosas que nunca se olvidarán. Traté de controlarme durante mi huelga, pero terminé llorando, pero luego respiré hondo para volver a las victorias, fui allí y gané. Después de todo lo que se dijo, tener una ovación de pie es algo que nunca olvidaré. Soy brasileño y sé que tengo fanáticos en todo el mundo, y venir aquí a Canadá, donde nunca antes había ganado, y recibir tantos vítores, nunca lo olvidaré".

Otras palabras de Charles Oliveira

Antes del pleito con Beneil Dariush, el "Do Bronx" dijo: "El Charles que vas a ver es el Charles que conoces, que tiene sed de victoria, que tiene hambre. Es alguien que está de vuelta y un león que siempre está cazando; ese es el Charles que vas a ver. Sobre esa otra pelea, no la vi. No fui yo. Yo no estaba allí. Este es un Charles diferente. Este es un Charles que tiene sed".

"Las cosas son diferentes, este es un nuevo momento. Este es un nuevo Charles. Las cosas también van a empezar a cambiar, de vuelta a la cima. Exactamente. Quien gane esta pelea este sábado va a ir por el título. Yo soy el siguiente. Estoy en la fila para ello. Las cosas están cambiando. Es agradable. Hace calor. Es hermoso por fuera. Las cosas están cambiando", sentenció Charles Oliveira días atrás.