La campaña de vacunación antigripal en San Juan registra un avance sostenido desde su inicio el 2 de marzo. Actualmente, se aplicaron más de 54.000 dosis en toda la provincia, según el Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

Fernanda Paredes, jefa del programa, confirmó a DIARIO HUARPE que la demanda se mantiene alta y constante, especialmente en la sede prinicpal ubicada en Capital. “Hay mucha concurrencia, la sala de espera está completa durante todo el día. Actualmente están ingresando cerca de 500 pacientes por día solo en el Vacunatorio Central”, explicó la funcionaria.

Según detalló, el operativo alcanza a más de 200 centros de salud distribuidos en los distintos departamentos, a los que se suman brigadas que realizan vacunación domiciliaria. En ese marco, Paredes aclaró que "el registro de 54.000 dosis podría ser superior, ya que muchas veces la carga no es inmediata". Esto se debe a que los equipos que trabajan en territorio realizan la carga diferida de los datos en el sistema informático una vez que regresan de las zonas más alejadas.

El operativo continúa en marcha en toda la provincia con el objetivo de sostener y ampliar la cobertura de vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo y en las zonas más alejadas.

Stock de vacunas

Respecto a la provisión de insumos, Paredes indicó que el trabajo es articulado entre la Provincia y la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles (Disei) de Nación. Si bien se reconoció que hubo inconvenientes logísticos, la atención no se interrumpió.

"Han habido algunas demoras en algunas entregas por una cuestión mundial de los laboratorios de origen, pero nuestra realidad es que no nos hemos quedado sin stock de ninguna de las vacunas del calendario nacional", aseguró Paredes.

Desde la cartera sanitaria confirmaron que ya cuentan con fechas programadas para el ingreso de nuevos lotes a la provincia, lo que garantiza la continuidad de la campaña durante los meses de mayor circulación viral.