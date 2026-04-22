Una mujer de 58 años fue encontrada sin vida este miércoles por la siesta en el canal Benavídez, en un hecho que generó un amplio despliegue policial en la zona. Horas más tarde, fuentes judiciales confirmaron su identidad: se trataba de Silvia Mónica Valdivieso, quien era buscada desde el mediodía.

La desaparición había sido denunciada por su pareja, Horacio Soria, luego de regresar a su vivienda en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y no encontrarla. Ante la preocupación por su estado de salud, el hombre se presentó en la Comisaría 27° y solicitó la intervención policial.

A partir de ese momento, se activó un operativo para dar con el paradero de la mujer. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, la víctima padecía una enfermedad mental, lo que incrementó la urgencia en la búsqueda.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de Benavídez y Chacabuco, en una zona limítrofe entre Santa Lucía y Chimbas. Vecinos advirtieron la presencia del cuerpo en el agua y dieron aviso a la Policía, lo que derivó en un rápido despliegue en el lugar, cerca del ingreso a la fábrica Cattorini.

De acuerdo a las primeras hipótesis, se investiga la posibilidad de una caída accidental al canal, a la altura del barrio Costa Canal III, en el límite entre Capital y Chimbas.

En el lugar trabajó personal de la UFI Genérica, que impartió las primeras directivas, mientras que efectivos de Criminalística, bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, realizaron las tareas de rigor y el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.