El Gobierno nacional mantiene abierta la inscripción al programa de vouchers educativos, una asistencia económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con subsidio estatal. El plazo para completar el trámite finaliza el próximo 30 de abril.

Requisitos para acceder

El programa, establecido mediante la Resolución 205/2026 de la Secretaría de Educación, está dirigido a hogares con ingresos menores a siete salarios mínimos, equivalente a poco más de $2,5 millones.

El beneficio alcanza a familias con estudiantes de hasta 18 años que concurran a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal. Además, se exige residencia legal en el país por un mínimo de dos años y contar con registro en la plataforma Mi Argentina. Los alumnos deben ser regulares al momento de la inscripción.

Cómo hacer el trámite

Para realizar la inscripción, se deben tener disponibles el DNI y CUIL de los estudiantes, los datos de la escuela (nombre y dirección), el CBU actualizado en Mi Anses y un usuario activo en la aplicación Mi Argentina.

El proceso es completamente online. Los usuarios deben ingresar o crear una cuenta en Mi Argentina, acceder al apartado de Vouchers Educativos, completar los datos personales y del grupo familiar, cargar la información del estudiante y confirmar la solicitud. El estado del trámite puede consultarse en la misma plataforma.

Cómo se cobra el beneficio

El pago se realiza a través de Anses mediante transferencia bancaria o billeteras virtuales, y es compatible con otras prestaciones sociales.

Las instituciones educativas deben validar la regularidad del alumno y el pago de las cuotas. Entre las causales de baja se encuentran la pérdida de condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas o la finalización del programa.

La asistencia se extiende hasta diciembre de 2026 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.