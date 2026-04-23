La temporada de invierno comenzó a activarse en San Juan con la llegada de los primeros días fríos, lo que generó un aumento en las consultas por indumentaria de abrigo. En este contexto, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento en la Peatonal de Capital y desde el sector comercial advierten que las ventas aún avanzan con cautela.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, destacó que el movimiento comenzó a notarse con el primer frío de esta semana. “Hubo más consultas; sin embargo, observamos un 5% menos de ventas de temporada en comparación con el mismo período. El movimiento viene bastante tibio, pero va de menor a mayor”, explicó.

El dirigente señaló que esto se debe a la demora en la llegada del frío y a la caída del poder adquisitivo. “La gente estira lo más que puede. Recién ahora, con las bajas temperaturas, empezaron a buscar calzado y abrigos, principalmente para los chicos que crecen y necesitan renovar talles”, indicó.

Comerciantes esperan un repunte de ventas. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el relevamiento, este medio recorrió la Peatonal y consultó con distintos locales, donde coincidieron con el diagnóstico de la Cámara y señalaron que el movimiento comenzó a notarse esta semana, cuando se acentuo el frio en la provincia.

En la Galería Factory, en un local de indumentaria femenina, registraron un cambio en la demanda. Rocío González, vendedora del sector, explicó que, “la gente salió a buscar camperas, buzos, sweaters y pantalones de abrigo. Hoy lo que más se vende son camperas, porque buscan prendas que les sirvan para todo el invierno”.

La indumentaria de mujer gana protagonismo en los locales del centro. (Foto: DIARIO HUARPE)

Además, destacó que este año hay estrategias para incentivar el consumo. “En comparación con la temporada pasada, algunos precios se mantuvieron e incluso bajaron. Hay ofertas para que la gente pueda acercarse”, afirmó.

Por su parte, Martina Gaitán, vendedora de indumentaria masculina en la misma galería, señaló que la demanda es más gradual. “Hay consultas, pero sobre todo la gente busca camperas de media estación, más livianas. Más adelante seguramente opten por opciones más abrigadas”, comentó.

Los buzos son prendas muy consultadas en esta época. (Foto: DIARIO HUARPE)

En tanto, Carlos Herraiz, encargado de Maxi Brant, que tiene ropa para hombres y mujeres, indicó que las expectativas son positivas. “Ya hay consultas y la gente compara precios. Con las promociones esperamos mejorar las ventas. El consumo está algo frenado, pero creemos que puede repuntar respecto al año pasado”, sostuvo.

El sector comercial espera que, con un descenso sostenido de las temperaturas, la demanda de indumentaria de invierno se consolide en las próximas semanas.

Precios

En el relevamiento, los comercios de indumentaria expusieron los valores actuales de las prendas de abrigo, con diferencias según el tipo y la calidad de cada producto.

Por ejemplo, las remeras de manga larga aparecen como una de las opciones más accesibles, con promociones que ofrecen dos unidades por $10.000. En el caso de los pantalones de abrigo —como buzos o prendas de polar—, los precios parten desde los $20.000 y pueden alcanzar los $35.000, dependiendo del material y el diseño.

En cuanto a las camperas, las de media estación se consiguen desde los $35.000, mientras que las opciones más livianas comienzan en torno a los $55.000. Para quienes buscan mayor abrigo, los modelos más pesados presentan valores que van desde los $60.000 hasta los $85.000.

Además, algunos comercios mantienen promociones con prendas de temporadas anteriores, con descuentos cercanos al 20%, lo que permite acceder a buzos, remeras y pantalones desde los $20.000, ampliando las alternativas para el consumo en la previa del invierno.