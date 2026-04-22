El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, salió al cruce de las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y puso límites a sus planteos al asegurar que no existe ningún conflicto formal entre ambas provincias en materia territorial. Martín calificó los dichos del mandatario riojano como “desacertados” y remarcó que carecen de sustento jurídico. Según explicó, no hay antecedentes ni presentaciones formales que respalden un eventual reclamo por límites entre San Juan y La Rioja.

“Son declaraciones que no tienen ningún tipo de fundamento jurídico ni antecedentes. Nunca hubo un reclamo formal por parte de La Rioja”, sostuvo el vicegobernador, al tiempo que buscó bajarle el tono a la controversia al señalar que se trata de “meras expresiones verbales”.

En esa línea, Martín fue claro al remarcar que los límites entre provincias en la Argentina están debidamente establecidos por leyes, acuerdos interjurisdiccionales y ratificaciones legislativas, tanto a nivel provincial como nacional. “San Juan tiene perfectamente delimitado su territorio”, afirmó.

El vicegobernador también explicó que, en caso de existir algún conflicto de límites, el órgano competente para resolverlo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, aclaró que ese escenario nunca se dio entre San Juan y La Rioja.

“Puede haber pequeños conflictos en otras regiones del país, pero entre San Juan y La Rioja no ha existido nunca una disputa de este tipo”, agregó, en referencia a otros casos puntuales entre provincias argentinas.

Más allá de las diferencias, Martín buscó mantener un tono institucional al remarcar el respeto hacia la provincia vecina. “Tenemos el mayor respeto por el pueblo riojano y por La Rioja, pero el gobernador Quintela está equivocado”, sostuvo.

El cruce se da en un contexto de tensión creciente en torno a temas vinculados a la actividad minera y al uso de recursos en zonas limítrofes, aunque desde San Juan insisten en que no hay ningún planteo formal que amerite una discusión de fondo.

De esta manera, el Gobierno sanjuanino fijó una posición clara frente a las declaraciones del mandatario riojano, marcando límites institucionales y descartando la existencia de un conflicto territorial.

Textuales

Fabián Martín / Vicegobernador