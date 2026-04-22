El diputado provincial y exintendente de Capital, Franco Aranda, se reunió en Buenos Aires con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en un encuentro que marca el inicio del futuro político del espacio en San Juan de cara al escenario electoral 2027.

La reunión, que se manejó con bajo perfil, tuvo como eje principal comenzar a delinear los pasos a seguir del Frente Renovador en la provincia, en un contexto de reconfiguración del peronismo y de redefinición de liderazgos a nivel nacional.

El propio Aranda dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a Massa y escribió: “Siempre es bueno reencontrarse con mi amigo Sergio Massa. Compartiendo ideas y pensando en lo que viene para San Juan”.

El contacto entre ambos dirigentes no fue casual. Semanas atrás, el legislador sanjuanino había anticipado en Café de la Política, el programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que viajaría a Buenos Aires por pedido del propio Massa para concretar la primera reunión del año entre el referente nacional del Frente Renovador y el presidente del espacio en la provincia.

Ese dato aporta contexto a un encuentro que, más allá de lo protocolar, busca ordenar la estrategia del sector dentro del mapa político local, donde el peronismo atraviesa un proceso de reorganización tras la pérdida del poder en San Juan.

Si bien no trascendieron detalles específicos de la agenda, el mensaje público de Aranda dejó entrever que la reunión estuvo enfocada en el futuro del espacio y en el rol que buscará ocupar en la provincia. En ese sentido, el Frente Renovador apunta a consolidar su estructura y definir su posicionamiento dentro del justicialismo sanjuanino.

La figura de Massa, por su parte, continúa siendo un punto de referencia dentro del peronismo a nivel nacional, especialmente en un contexto económico complejo y con un escenario político en plena redefinición.

Para Aranda, el encuentro también representa un gesto de respaldo político en su rol como principal referente del Frente Renovador en San Juan, en momentos en que distintos sectores del peronismo comienzan a mover sus fichas de cara a lo que viene.

Así, la reunión en Buenos Aires se inscribe como el primer paso de una serie de definiciones que el espacio deberá tomar en los próximos meses, tanto en términos de estrategia electoral como de construcción política dentro de la provincia.