Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido este lunes en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, acusado de injuria racial tras un incidente ocurrido en un supermercado del barrio de Copacabana.

El hecho se registró en un comercio ubicado sobre la calle Siqueira Campos, en la zona sur de la ciudad. Según fuentes oficiales, el hombre —que reside en Brasil desde hace al menos dos años— discutió con una joven de 23 años mientras ambos esperaban en la fila de la caja.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el conflicto comenzó por la demora en la atención. La situación escaló cuando el acusado le pidió que se callara en dos oportunidades y posteriormente la insultó con expresiones de carácter racista.

Un testigo argentino que se encontraba en el lugar intervino y dio aviso a la Guardia Municipal de Río de Janeiro, que patrullaba la zona. Los efectivos llegaron al comercio y procedieron a la detención del hombre en flagrancia.

El acusado fue trasladado a la comisaría N°12 del barrio Copacabana, donde quedó alojado a disposición de la Justicia bajo la imputación de injuria racial, delito contemplado en la legislación brasileña con penas de entre dos y cinco años de prisión.

El caso fue informado por autoridades locales y medios de Brasil, que no difundieron las identidades de los involucrados.

Este episodio se suma a otro antecedente reciente de un caso similar que involucró a la argentina Agostina Páez, quien fue detenida en el mismo país por una acusación de injuria racial en un bar de Ipanema.