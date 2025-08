Este domingo se conocieron unas imágenes de un lugar único en el mundo, que esconde la historia de más de 200 millones de años, están recorriendo el mundo. El Parque Provincial Ischigualasto lanzó un nuevo spot promocional que generó asombro en América del Norte y Europa, buscando atraer a un público internacional seducido por la ciencia, la naturaleza y la cultura.

El video, diseñado con una narrativa bilingüe y un alto impacto visual, tiene como objetivo principal posicionar a este sitio sanjuanino, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como un destino obligado para viajeros de todo el mundo. Ubicado en Valle Fértil, el Parque abarca 63.000 hectáreas y se distingue por su excepcional valor paleontológico. Es, de hecho, el único lugar del planeta donde se puede observar de manera completa el Período Triásico, el origen mismo de los dinosaurios y de otras formas de vida que poblaron la Tierra hace más de 200 millones de años.

La campaña audiovisual, impulsada directamente desde la administración del Parque, se enfoca en una frase contundente: "In Argentina, your next destination is Ischigualasto". El spot exhibe el contraste vibrante de colores en los suelos, las majestuosas formaciones rocosas, atardeceres imponentes y tomas aéreas que logran transmitir la inmensidad y singularidad del paisaje sanjuanino.

Más allá de su evidente atractivo visual, el material promocional busca invitar a una experiencia integral que fusiona la ciencia, el turismo y la conservación ambiental. La propuesta está pensada especialmente para viajeros interesados en la historia natural, el trekking y la observación de fósiles, lo que representa un significativo impulso para el turismo internacional en toda la región de Cuyo.

Datos importantes:

Quienes deseen visitar este fascinante sitio o necesiten más información, pueden comunicarse para informes y reservas a los teléfonos +54 (264) 4186119 o (264) 4570879, o enviar un correo electrónico a reservas.ischigualasto@gmail.com