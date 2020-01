Valverde se despidio de los hinchas del Barcelona con una carta abierta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, expresó hoy que "en Barcelona he vivido momentos muy alegres y otros duros y difíciles", al tiempo que agradeció "el apoyo de toda la gente que me ha acompañado en el club durante estas dos temporadas".



El técnico -destituido ayer- se despidió de los hinchas a través de una carta abierta publicada en la pagina oficial del club catalán.



"Queridos culés, mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles", señaló Valverde.



El entrenador agradeció "el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el club durante estas dos temporadas y media y, especialmente, a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él, con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos".



Finalmente, Valverde deseó "éxitos" a Quique Setién, quien lo reemplazará en el cargo, para despedirse con la frase "Visca el Barsa, Visca Catalunya!" (Viva el Barcelona, Viva Cataluña).