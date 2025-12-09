Con el inicio oficial de la temporada de verano 2025/2026, el pasado 1 de diciembre, comenzó también el proceso de habilitación de piletas privadas en San Juan. Según informaron desde la Dirección de Saneamiento de Medios, dependiente del Ministerio de Salud, solo la mitad de los 70 propietarios obtuvo hasta ahora la autorización definitiva para abrir al público. Cabe destacar que son datos provisorios mientras se realizan las inspecciones correspondientes a las demás.

Jessica Delaude, jefa del área, explicó a DIARIO HUARPE que el avance del proceso es dinámico y depende de la presentación completa de la documentación por parte de cada establecimiento. “Aproximadamente la mitad ya está habilitada. Casi todos presentaron los expedientes, pero es una cuestión de tiempos y trámites”, indicó.

En total, 35 piletas ya cuentan con la habilitación vigente, mientras que el resto continúa en distintas etapas administrativas. En este sentido, la funcionaria señaló que algunas piletas están siendo inspeccionadas y otras esperan completar los requisitos faltantes. Este año, algunas no abrirán y otras se incorporaron, por lo que el universo total se mantiene en 70 establecimientos.

Delaude detalló que la inspección sanitaria es el paso final del proceso. “Vamos cuando el propietario nos dice que ya está listo para la inspección. Si están todos los papeles bien, sale la habilitación”, sostuvo. En ciertos casos, la documentación llega incompleta y luego se termina de presentar, pero la autorización solo se emite cuando se verifican todos los ítems obligatorios.

Según explicó la funcionaria, uno de los factores que retrasó el proceso fue la reválida de guardavidas, otorgada por la Secretaría de Deportes a fines de noviembre. Recién con ese documento los propietarios pudieron finalizar sus expedientes, que previamente a ese trámite solo 10 propietarios habían presentado los requisitos.

Consultada sobre los plazos, Delaude aclaró que no existe una fecha límite para presentar la documentación, aunque advirtió que esta semana comenzarán a emplazar a los propietarios que aún no iniciaron el trámite. En caso de persistir el incumplimiento, podrán ser infraccionados o incluso clausurados si están en funcionamiento sin habilitación.

“Las inspecciones son lo que más nos importa para garantizar la seguridad. Si un establecimiento abre sin habilitación, es responsabilidad del propietario”, remarcó, y señaló que el equipo trabaja con alta demanda debido al inicio de la temporada.

La próxima semana, desde la Dirección de Saneamiento confirmarán los números finales de habilitaciones, aunque adelantaron que, pese a los trámites en curso, la temporada avanza dentro de los parámetros habituales y con la mayoría de los complejos en proceso de regularización.

Dato

