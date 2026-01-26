¿Vienen cambios? Todo sobre el nuevo ciclo astral de la semana

La semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se presenta como un periodo clave para consolidar transformaciones y adoptar nuevas perspectivas. El lunes 26 se producirá un evento mayor con el ingreso de Neptuno en Aries, planeta que tras 14 años en Piscis y un paso por Aries en 2025, buscará eliminar la confusión entre lo real y lo virtual.

Esta tendencia afectará principalmente a los signos fijos: Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Respecto a este giro, la astróloga Mía Astral explicó: “No solo comienza un signo nuevo sino está empezando una nueva vuelta a todo el Zodíaco. Se trata de una nueva narrativa, una nueva historia, puede mostrarnos una nueva realidad, donde hay que poner más los pies en la tierra, efectuar acciones concretas si queremos que todos esos anhelos y sueños tomen real sustancia”.

Posteriormente, el día 27, los regentes de Escorpio, Marte y Plutón, se unirán en Acuario generando una conjunción de poder, lucha y acción estratégica que impactará en lo colectivo. Sobre este fenómeno, Astral aclaró que existe: “Mucha energía de luchas con cortes abruptos, transformaciones, situaciones que ya no pueden seguir”.

Esta configuración sugiere que no habrá vuelta atrás en ciertos procesos comunitarios. El 28 de enero, la unión de Venus y Mercurio en Acuario fomentará una comunicación pragmática, mental y libre de dramas que invita a valorar la libertad.

Asimismo, el recorrido de la Luna hacia su fase llena del 3 de febrero en Leo incluirá pasos por Tauro (26 y 27) para temas financieros, Géminis (28 y 29) para facilitar la comunicación y viajes, y finalmente Cáncer, con foco en la familia y la nostalgia. Se recomienda estar atentos a estos movimientos, pues la astrología marca tendencias que pueden aprovecharse a favor aunque no sean inevitables.