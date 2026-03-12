La hija de Tamara Castro brilló en TV y conmovió hasta a Abel Pintos

Malena Dorado sorprendió a todos en el programa de Guido Kaczka, "Es mi sueño", donde desplegó su talento y se ganó el acceso al palco tras una actuación que cosechó elogios unánimes.

La joven es hija de la reconocida cantante fallecida Tamara Castro, un hecho que cargó de sentimientos el estudio, especialmente para Abel Pintos, quien confesó: “Yo la tuve en brazos a ella. Es como una sobrina mía”.

Al finalizar su presentación, Malena expresó su gratitud: “Quiero aprovechar a gradecerles a todos, a Guido también, por la oportunidad. Es una sensación especial porque en mi vida, porque vos conociste a mi mamá y sé que me tuviste en brazos, mi papá me ha hablado de eso”.

Ante esto, Pintos reveló que no quiso condicionarla previamente y le dijo: “Es emocionante para mí, yo no te quería mencionar nada porque no quería condicionar ni mucho menos, pero me emociona mucho verte acá, no te veo justamente desde que te tuve en brazos siendo bebé. Por eso siento verdadera emoción y curiosidad por escucharte cantar”.

En el momento de la devolución, el jurado destacó la capacidad vocal y la valentía de la participante. “Lo primero que quiero decirte es el punto más objetivo de todos. Me gusta mucho cómo cantás. Voy a ir a lo que me conecta con tu pasado. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”, le manifestó Abel.

Para cerrar, el artista subrayó la identidad artística que Malena demostró sobre el escenario: “Estás cargando de muchas cosas y nosotros hablamos mucho de lo difícil que es aprender a dominar lo que a uno le pasa cuando canta. Pero sobre todo porque tu mamá tenía un sello muy notable para cantar, para frasear, para decir las cosas. Y vos viniste acá a demostrar que vos tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción”.