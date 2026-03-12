Momentos de extrema tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en el interior de la Comisaría 24° de Rawson, cuando una joven madre de 27 años entró a la seccional con su bebé de apenas 9 meses en brazos, pidiendo auxilio a gritos: la pequeña no podía respirar.

Según informaron fuentes policiales, la niña estaba jugando con un sonajero cuando el juguete se rompió y una de las piezas quedó incrustada en su garganta. En medio de la desesperación, la madre intentó quitarle el objeto con sus manos, pero accidentalmente lo empujó más profundo, obstruyendo por completo las vías respiratorias.

Ante la desesperación y la emergencia, la mujer llevó al bebé hasta la Comisaría 24º, dónde el oficial ayudante Marcos Agüero reaccionó de inmediato y comenzó a realizarle la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes. Segundos después, la cabo Jésica Álvarez tomó a la menor para continuar con las compresiones de precisión, logrando finalmente que la bebé arrojara la pieza del juguete y volviera a bocanar aire.

Traslado y observación

Una vez estabilizada, los agentes David Irrazabal y Melina Carrizo trasladaron de urgencia a la menor en un patrullero hacia el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (La Rotonda). Allí fue recibida por la Dra. María Celina Ferreyra, quien constató que la pequeña se encontraba fuera de peligro.

La médica dispuso que la niña quedara internada en observación para monitorear su evolución y asegurar la expulsión total de cualquier resto de material. Lo que pudo ser una tragedia terminó en un aplaudido acto de profesionalismo por parte del personal policial de Rawson.