El Club Villa Ibáñez, la institución más antigua del departamento de Ullum, se prepara para conmemorar sus 82 años de existencia. Para celebrarlo, la comisión directiva del club organizó un festival musical para el sábado 6 de septiembre, a partir del mediodía hasta las 22 horas, que incluirá la participación de artistas de gran trayectoria. Este festejo busca homenajear la historia de la institución, su participación en la Liga Sanjuanina de Fútbol y el apoyo constante de sus casi 450 socios con los que cuenta de manera activa en la actualidad. Además, la organización liderada por la presidenta Soledad Quiroga y la comisión, ha dispuesto tres etapas de preventa de entradas, con valores de $4.000, $6.000 y $8.000, la última a partir del 2 de septiembre

La propuesta artística, gestionada por la productora DL Producciones, traerá al escenario a las folcloristas Flor Castro y Rocío Villegas, reconocidas como la revelación del Festival de la Challa 2025. Las cantantes, que han actuado en importantes festivales del país como Cosquín y Jesús María, se presentarán por primera vez en Ullum. A ellas se sumará la Banda Amistad, una agrupación de Jáchal con 32 años de carrera, que también debutará en el departamento. El evento contará además con la presencia de artistas locales de Ullum y Zonda, y la participación de la Academia Suyai. La locución estará a cargo de Rubén Maravilla Bravo.

El festejo tendrá lugar en las instalaciones del club y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una variada oferta gastronómica en ranchos típicos, con comidas como punta de espalda a la llama, callitos, riñones a la pomarola, choripanes y empanadas. Para quienes deseen disfrutar de la tarde, se venderán tortas fritas, sopaipillas y semitas. La jornada, que se extenderá hasta las 22 horas, promete ser un evento familiar y completo.

Los boletos pueden adquirirse en el club o a través de los siguientes teléfonos, con la opción de transferencia bancaria

2645105580 Sole quiroga

2644519659 Oriana Ortiz

Durante la celebración se entregarán distinciones a jugadores, cuerpo técnico y personas que han colaborado con la entidad. Para la ocasión, se espera la presencia de diversas figuras del ámbito político, como el vicegobernador, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, Juan Castañares, el intendente de Ullum, David Domínguez, y el diputado Leopoldo. La presidenta Quiroga y la comisión directiva invitaron a todos los vecinos a sumarse al festejo.