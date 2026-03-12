Vincularon a Santiago del Moro con Carmiña Masi y acusaron arreglo en Gran Hermano

Santiago del Moro enfrentó públicamente la polémica por el presunto ingreso "a dedo" de Carmiña Masi a Gran Hermano. El conflicto se originó tras una charla en la casa donde la participante le confió a Danelik, luego de que esta le mencionara un elogio del conductor: “Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él”.

Ante esto, el presentador realizó un descargo el martes 10 de marzo: “Estaba repasando unas cosas que pasaron anoche y Carmiña, la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así. Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra”.

Del Moro admitió el vínculo, pero negó cualquier irregularidad en su entrada: “Seguramente esta noche muestre los mensajes. Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’. La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como 15 años. Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano; no es mi trabajo”.

Al respecto, Marina Calabró aportó contexto sobre la relación profesional: “Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces”.

La panelista destacó que a Santiago “siempre le gustó su laburo, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva" y concluyó que "me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso”.