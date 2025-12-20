Violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en lateral de Circunvalación

Una violenta pelea entre grupos de jóvenes se registró en la madrugada de este jueves, a la salida de un reconocido local nocturno ubicado en el Lateral de Circunvalación, entre las calles Ignacio de la Roza y Libertador, en la Ciudad de San Juan. El incidente, captado en video por testigos, mostró a varios hombres enfrentándose a golpes de puño y forcejeos en la vereda del establecimiento, generando momentos de tensión entre los concurrentes.

Según relataron personas que frecuentan el lugar, el bar, que durante los jueves ofrece shows de bandas folclóricas, funciona posteriormente como boliche. El enfrentamiento se produjo precisamente al cierre del local, cuando los jóvenes comenzaron a trenzarse en la vía pública. En las imágenes que circularon en redes sociales se observa el intercambio de golpes, hasta que el personal de seguridad del lugar, junto a amigos de los involucrados, logró separar a los contendientes y evitar que la situación escalara aún más.

Publicidad

A pesar de la intensidad de la pelea, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos de gravedad como consecuencia del episodio. Hasta el momento, tampoco se ha presentado ninguna denuncia formal ante la policía por los hechos. El incidente quedó así como un altercado aislado que, afortunadamente, no tuvo consecuencias físicas severas ni derivaciones judiciales.