Volver al trabajo: reemplazarán 900.000 planes sociales por vouchers de capacitación

A partir de abril, el Gobierno nacional desactivará aproximadamente 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales, correspondientes al programa Volver al Trabajo, para sustituirlos por un sistema de vouchers destinados a la capacitación laboral.

Esta medida, impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pone fin al esquema heredado del Potenciar Trabajo y busca eliminar la intermediación de organizaciones sociales y piqueteras.

Los beneficiarios, que ya están siendo notificados por la aplicación Mi Argentina y correo electrónico, podrán optar por inscribirse en este nuevo sistema basado en una red federal de instituciones donde el Estado aporta la infraestructura y las empresas los contenidos. Fuentes oficiales justificaron el cambio al explicar que "el recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse".

El nuevo esquema impone condiciones de asistencia y permanencia; en caso de abandono, el titular perderá el beneficio de forma definitiva. Si bien la medida implica un ahorro fiscal potencial de $60.000 millones mensuales, unos 300.000 beneficiarios con mayores dificultades de inserción laboral no serán alcanzados por la baja y mantendrán un esquema de asistencia permanente.

Al analizar la dimensión del anuncio, la periodista Cecilia Boufflet explicó que el beneficio actual funciona como "una especie de seguro de desempleo" con un monto disminuido, advirtiendo que la discusión será política dado que el empleo formal muestra señales de debilidad. El excedente de recursos se redireccionará a políticas educativas y refuerzo de doble turno en escuelas vulnerables, bajo la premisa oficial de "educar y educar para el trabajo".