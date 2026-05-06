Hay algo que ocurre cada vez con más frecuencia en las calles de San Juan: jóvenes —y no tan jóvenes— que caminan con remeras de personajes japoneses, que comentan en voz alta el último arco argumental de un manga o que practican en algún salón de barrio los pasos de una coreografía de K-Pop. Lo que hace algunos años podía parecer una rareza o una moda pasajera importada, hoy tiene nombre, dirección y fecha marcada en el calendario: la Expo Anime.

El 16 y 17 de mayo, el Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas de 14 a 21 horas el sábado y de 14 a 20 horas el domingo para recibir la sexta edición de este evento que, desde su primera convocatoria, fue ganando escala, reconocimiento y una identidad propia dentro del circuito cultural de la provincia. La entrada es libre y gratuita.

Una comunidad que se construyó de a poco

La cultura de origen asiático —fundamentalmente japonesa y coreana— lleva décadas filtrándose en la Argentina a través de distintos canales. Primero fue el anime en la televisión abierta de los noventa, con series como Dragon Ball, Sailor Moon o Saint Seiya que marcaron a toda una generación sin que ésta supiera muy bien que estaba consumiendo animación japonesa. Después llegó internet, y con él el acceso ilimitado a series de temporada, manhwas, webtoons, grupos de K-Pop y una comunidad global que empezó a organizarse también de este lado del mundo.

En la edición 2025, los más chicos conquistaron la pasarela. FOTO: DIARIO HUARPE

San Juan no fue la excepción. En silencio, casi sin que la escena cultural tradicional lo advirtiera, fue creciendo una comunidad de aficionados que encontraron en estos consumos culturales no solo entretenimiento sino pertenencia, creatividad y hasta un oficio. La Expo Anime es, en buena medida, el espejo de ese proceso.

Seis ediciones, un evento que se afirma

Guada Zurita, organizadora del evento, es quien sostiene el armado de esta propuesta desde sus comienzos. Lo que empezó como una feria de nicho, centrada en los emprendedores del sector, con el tiempo fue incorporando capas y complejidad edición tras edición. Hoy la Expo Anime es un ecosistema: conviven la feria de emprendedores, los concursos de cosplay y de K-Pop —con categorías para adultos y para niños—, las bandas en vivo y, como novedad de esta sexta edición, un sector gamer que se suma a la propuesta.

Un evento multitudinario. FOTO: DIARIO HUARPE

"Viene una banda de Mendoza que toca openings y endings de anime y va a haber un sector gamer, eso es lo nuevo de esta edición", adelantó Zurita. La banda en cuestión es OtoFire, un grupo de J-Rock y J-Pop mendocino con veinte años de trayectoria que ha recorrido escenarios de todo el país y que se especializa en versionar los temas más icónicos del anime, tanto clásicos como estrenos recientes.

En cuanto a los emprendedores, la cifra habla por sí sola: 45 puestos, todos enmarcados en la cultura friki. Mangas, indumentaria, elementos de cosplay, impresiones en 3D, comida asiática. Una economía informal pero real, que la expo contribuye a visibilizar y sostener.

Arte, trabajo y emoción

De todas las subculturas que confluyen en la Expo Anime, el cosplay es quizás la que mejor encarna la tensión entre consumo cultural y producción artística. No se trata de ponerse un disfraz: se trata de investigar un personaje, diseñar una indumentaria, trabajar materiales, construir accesorios —los llamados props— y, finalmente, habitarlo frente a un público.

Lía Paracat, una de las cosplayers que integra la comunidad sanjuanina, lo describe con precisión: "Empecé a aumentar la dificultad en todo lo que iba haciendo. Ahora hago armas, hago los props, que son todos los accesorios que llevan los cosplays. La verdad es algo relajante y es lindo ver, por ejemplo, a niños emocionarse por ver a su personaje favorito presente".

El fin de semana más friki de San Juan. FOTO: DIARIO HUARPE

Los cosplayers que se presenten en esta edición competirán por premios de hasta $200.000. Participarán representantes de varias provincias, aunque la delegación sanjuanina, según anticipa la organizadora, "son buenísimos en el concurso".

Para evaluar las presentaciones, la expo convocó a dos juradas con currículums de peso. Flor, cosplayer y cosmaker sanjuanina con más de 10 años de trayectoria, acumula decenas de primeros puestos en el circuito regional y nacional —incluyendo el tercer lugar en la Final Internacional de la Yamato Cosplay Cup— y ha ejercido como jurada en eventos de distintas provincias. Myuzu Ai, mendocina de 22 años especializada en pelucas, vestuario y performance, suma victorias en Mendotaku, PowerCon y Otakuma, además de haber integrado varios jurados del circuito cuyo.

El K-Pop tiene su propio escenario

Si el cosplay viene del imaginario japonés, el K-Pop trajo a la escena una influencia distinta: la de la música y el baile de Corea del Sur. Lo que comenzó como un fenómeno de nicho entre adolescentes se convirtió en una subcultura con sus propios códigos, sus grupos de dance cover —que replican con precisión milimétrica las coreografías de los grupos originales— y sus competencias.

La cultura coreana no se queda afuera. FOTO: DIARIO HUARPE

San Juan tiene su propia escena de K-Pop, y la Expo Anime le da un escenario. El concurso de esta edición contará con dos jurados que conocen el circuito desde adentro. Mauro, bailarín mendocino de 21 años con siete de trayectoria, acumula podios como solista y como integrante del grupo Shadows —que ganó la Expo Anime, Mendotaku, New Fest y otros eventos del circuito—. Dysty, también de 25 años e integrante del mismo grupo, suma a su carrera competitiva la docencia: da clases de K-Pop en institutos de danza de Mendoza y ha sido jurada en varios festivales regionales.

La sexta edición de la Expo Anime es, en ese sentido, mucho más que un evento de fin de semana. Es la foto de una comunidad que se consolidó, que tiene referentes, que forma nuevos integrantes y que reclama —con entrada libre y gratuita— su lugar en la cultura de la provincia.