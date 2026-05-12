Wanda Nara impactó a sus seguidores con un look de bajo costo

Wanda Nara siempre fue sinónimo de exclusividad y opulencia. Sus seguidores están acostumbrados a verla rodeada de carteras Hermès, autos de alta gama y jets privados. Sin embargo, una publicación del 11 de mayo desde su camarín en Uruguay rompió con esa imagen de perfección inalcanzable. Mientras graba una nueva serie, la empresaria posó frente al espejo con un look que despertó todo tipo de teorías sobre su presente financiero.

El conjunto consistía en un body blanco escotado combinado con un bolso de Stella McCartney. Aunque la marca suena a lujo, los usuarios más atentos notaron que las prendas pertenecen a una colaboración especial con la cadena H&M. Esta línea es mucho más accesible que las firmas como Chanel, Louis Vuitton, Dior o Hermès que suelen formar parte de su vestidor diario.

Este cambio radical de estilo generó dudas sobre si se trata de una economía de guerra o de una simple táctica para mostrarse más descontracturada. La repercusión fue inmediata hace 12 horas cuando las fotos se volvieron virales, ya que Wanda construyó su marca personal sobre la ostentación.

Verla con ropa low cost es una novedad que para muchos marca un quiebre en su forma de presentarse ante el mundo, especialmente ahora que se muestra en una faceta más relajada durante sus jornadas de trabajo.