Wanda Nara reveló el romance entre una famosa de MasterChef y un streamer

La cocina de MasterChef Celebrity fue el escenario de una inusual primera cita entre la influencer Sofi "La Reini" Gonet y el streamer Mernuel. Tras iniciar contacto por mensajes privados de Instagram, la joven lo invitó al programa para compartir la experiencia culinaria frente al jurado y sus compañeros.

Al notar la química entre ambos, Wanda Nara intervino sugiriendo las expectativas económicas de la influencer al señalar: "Ella busca a alguien con…" mientras realizaba un gesto de dinero con la mano.

Durante el intercambio, la conductora resaltó que Gonet "viaja en business", a lo que Mernuel respondió con sinceridad que no compartía ese estilo de vida. Sofía intentó minimizar la tensión y aclaró su postura sentimental: "Yo soy muy migajera, no hace falta hacer nada para conquistarme", aunque expresó su deseo de visitar París.

Finalmente, Wanda cerró el momento con una recomendación irónica para el streamer: "Ella dice que en este momento tiene la vara súper baja, así que aprovecha, saca dos tickets en economy y vayan a París".