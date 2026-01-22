Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > No es Evangelina

Wanda Nara reveló el romance entre una famosa de MasterChef y un streamer

Wanda Nara intervino en la cita de Sofi Gonet y Mernuel con comentarios sobre dinero y viajes en MasterChef Celebrity.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
El streamer Mernuel admitió que no viaja en clase ejecutiva.

La cocina de MasterChef Celebrity fue el escenario de una inusual primera cita entre la influencer Sofi "La Reini" Gonet y el streamer Mernuel. Tras iniciar contacto por mensajes privados de Instagram, la joven lo invitó al programa para compartir la experiencia culinaria frente al jurado y sus compañeros.

Al notar la química entre ambos, Wanda Nara intervino sugiriendo las expectativas económicas de la influencer al señalar: "Ella busca a alguien con…" mientras realizaba un gesto de dinero con la mano.

Publicidad

Durante el intercambio, la conductora resaltó que Gonet "viaja en business", a lo que Mernuel respondió con sinceridad que no compartía ese estilo de vida. Sofía intentó minimizar la tensión y aclaró su postura sentimental: "Yo soy muy migajera, no hace falta hacer nada para conquistarme", aunque expresó su deseo de visitar París.

Finalmente, Wanda cerró el momento con una recomendación irónica para el streamer: "Ella dice que en este momento tiene la vara súper baja, así que aprovecha, saca dos tickets en economy y vayan a París".

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS