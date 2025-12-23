A partir del 1° de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos móviles que no cumplen los requisitos técnicos mínimos de sistema operativo, anunció la plataforma. Esta medida afecta principalmente a dispositivos antiguos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC.

La actualización forma parte de las mejoras periódicas que WhatsApp implementa para optimizar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones. Estas novedades requieren versiones recientes de Android o iOS, lo cual imposibilita que los modelos más antiguos mantengan la compatibilidad.

Los usuarios cuyos teléfonos estén incluidos en la lista deberán optar por actualizar su sistema operativo si es posible, migrar sus chats a un dispositivo más moderno o cambiar a otro teléfono compatible para continuar usando la aplicación sin interrupciones.

Modelos Apple afectados: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Modelos Samsung excluidos: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2.

Modelos LG sin soporte: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual y Optimus L5 II.

Otros modelos clásicos: Motorola Moto G y Moto E (1.ª generación), Sony Xperia Z2 y Z3, Huawei Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2, además de varios modelos antiguos de HTC.

La mayoría de estos dispositivos fueron lanzados hace más de una década y ya no reciben actualizaciones de sistema que permitan cumplir con los requisitos actuales de WhatsApp.

WhatsApp y Meta notificarán a los usuarios afectados dentro de la aplicación en los meses previos al cese de soporte, alertándolos sobre la incompatibilidad próxima.

Para evitar la pérdida de información, se recomienda realizar una copia de seguridad de chats y archivos antes de la fecha límite para facilitar la migración a un nuevo dispositivo.

Estas modificaciones reflejan la evolución tecnológica necesaria para mantener la seguridad y funcionalidad de las plataformas de mensajería frente a las crecientes exigencias y mejoras constantes.