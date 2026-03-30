Un intenso despliegue de seguridad en San Juan durante los recientes eventos masivos dejó como saldo 17 vehículos radiados y varios detenidos por diversos incidentes. En el contexto de la Cabalgata de la Fe, la policía estableció tres filtros en la Senda del Peregrino para supervisar a jinetes y vehículos de apoyo utilizando motocicletas, bicicletas y patrulleros.

El comisario Pablo Torres, del D3, informó a Radio Sarmiento que “durante los controles detectamos un conductor con 1,6 g/l de alcohol en sangre”. Sobre este caso, el oficial advirtió que “con ese nivel de alcohol, la reacción de la persona se ve seriamente afectada. Uno cree que está bien, pero no coordina correctamente las maniobras de emergencia”.

En total se labraron 17 actas por alcoholemia, con 16 de ellas superando el límite legal. Torres detalló que “el operativo contó con 100 efectivos policiales para todo el trayecto de la cabalgata y 25 efectivos en el predio”, logrando que no se registraran incidentes mayores a pesar de las infracciones.

La vigilancia también se extendió al show de Sergio Galleguillo y Omega, donde concurrieron 40.000 personas y se produjeron disturbios. El comisario explicó que “tuvimos ocho aprehendidos; hubo una gresca en el interior y se procedió a la detención de estas personas. Una señora fue asistida porque le arrojaron un objeto que le golpeó la cabeza y le provocó un corte”.

Por otro lado, en un partido de fútbol en San Martín que contó con 50 efectivos y 30 cadetes, se utilizó el sistema Tribuna Segura para detener a un sujeto con pedido de captura. Respecto a esto, el comisario señaló que “este año fue la primera vez que detectamos a alguien con antecedentes en Tribuna Segura”.

Finalmente, el Ironman San Juan involucró a 300 efectivos y 82 cortes de tránsito, concluyendo sin incidentes graves más allá de un competidor con una fractura de clavícula por caída y una atención por alergia. Torres concluyó resaltando la relevancia de mantener estos controles en cada evento masivo.