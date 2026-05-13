Un estudiante universitario fue detenido en las últimas horas acusado de crear y difundir imágenes íntimas falsas de compañeras de facultad utilizando herramientas de inteligencia artificial. El caso generó conmoción en el ámbito académico y volvió a encender el debate sobre los límites del uso de la IA y los delitos digitales vinculados a la privacidad y la violencia de género.

La investigación comenzó luego de que varias estudiantes denunciaran la circulación de fotografías alteradas digitalmente en redes sociales y grupos privados de mensajería. Según la causa judicial, el acusado utilizaba imágenes reales obtenidas de perfiles públicos y luego las manipulaba mediante programas de inteligencia artificial para simular desnudos o escenas sexuales inexistentes.

Las víctimas advirtieron la situación cuando algunas de las imágenes comenzaron a compartirse entre estudiantes y conocidos. Varias jóvenes afirmaron haber sufrido situaciones de angustia, hostigamiento y exposición pública tras la difusión del material falso.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría almacenado una gran cantidad de archivos editados en dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos realizados por personal especializado en ciberdelitos. También se analiza si el material fue comercializado o distribuido en plataformas online.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre quedó imputado por delitos vinculados a violación de la privacidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y violencia digital. Los investigadores también buscan determinar si existen más víctimas además de las denunciantes iniciales.

El avance de herramientas de inteligencia artificial capaces de modificar fotografías y generar imágenes hiperrealistas preocupa cada vez más a especialistas y autoridades. En los últimos años crecieron los casos de “deepfakes” utilizados para crear contenido sexual falso utilizando rostros de personas reales sin autorización.

Organizaciones dedicadas a la seguridad digital y la protección de derechos de las mujeres vienen advirtiendo sobre el impacto psicológico y social que generan este tipo de prácticas. En muchos casos, las víctimas enfrentan situaciones de humillación pública, acoso online y daños a su reputación personal y profesional.

Especialistas remarcan además que muchas aplicaciones de edición con IA permiten realizar manipulaciones complejas en pocos segundos y sin conocimientos técnicos avanzados, lo que incrementó la preocupación por el uso indebido de estas herramientas tecnológicas.

La causa quedó en manos de la Justicia especializada en delitos informáticos, que continuará analizando los dispositivos secuestrados para establecer el alcance de la maniobra y posibles nuevas imputaciones. Mientras tanto, las autoridades universitarias expresaron respaldo a las denunciantes y repudiaron los hechos investigados.