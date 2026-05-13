Un hombre de 57 años fue detenido este martes en San Juan luego de ser acusado de intentar robar un teléfono celular en plena vía pública, en una zona transitada de Capital.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Policía Ciclista en inmediaciones de avenida Córdoba y General Acha, tras un aviso emitido por el Cisem cerca del mediodía.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los uniformados encontraron a un hombre identificado como Herrera, quien había sido retenido minutos antes por un motociclista que presenció la situación.

De acuerdo al relato de la víctima, una adolescente de 16 años, el episodio ocurrió mientras circulaba en bicicleta por calle Tucumán. En ese momento, el celular —un Motorola G24 color lila— cayó al pavimento sin que ella lo advirtiera de inmediato.

Este es el celular de la menor que había sido sustraído durante el hecho.

Cuando regresó para buscar el teléfono, observó que Herrera lo había tomado y escapaba por avenida Córdoba en dirección oeste. La joven pidió ayuda y un motociclista que se encontraba en la zona siguió al sospechoso hasta interceptarlo en General Hacha.

El conductor logró retener al hombre hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes concretaron la aprehensión y secuestraron el teléfono denunciado.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Alejandro Díaz, quien ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.