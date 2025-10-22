"27 noches", la película argentina basada en un caso real, se convierte en un éxito en Netflix

La película argentina “27 noches” se ha posicionado como uno de los títulos más vistos en Netflix a pocos días de su estreno en la plataforma. Dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler, esta comedia dramática está basada en la novela homónima de Natalia Zito, la cual a su vez se inspiró en hechos reales.

La trama gira en torno a Martha Hoffman, una mujer de 83 años caracterizada por su personalidad excéntrica, su independencia y su vida social activa. Sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, argumentando que padece demencia y que su estilo de vida, que incluye una intensa actividad social y relaciones sentimentales, representa un riesgo para ella y su familia.

La historia se centra en la investigación del perito judicial Leandro Casares, quien es asignado para determinar la capacidad mental de la mujer. El conflicto principal reside en establecer si Martha realmente sufre una enfermedad que justifique su internamiento o si, por el contrario, se trata de una mujer lúcida que ha elegido vivir sus últimos años con plena libertad, enfrentándose a un posible intento de control familiar sobre su fortuna y decisiones.

El film aborda temas como la vejez, la autonomía personal, los prejuicios sociales respecto a la sexualidad en la tercera edad y los límites de la libertad individual. El tono narrativo oscila entre el drama emocional y elementos de sátira.

El reparto principal está integrado por Marilú Marini en el papel de Martha Hoffman, Daniel Hendler como el perito Leandro Casares, Carla Peterson y Paula Grinszpan en los roles de las hijas, Julieta Zylberberg como la ayudante del fiscal y Humberto Tortonese como el amigo de la anciana. La producción ha logrado captar la atención del público, convirtiéndose en un éxito de visualización en la plataforma.