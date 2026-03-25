Policiales > En Chimbas
A punta de revólver le robaron la moto, la abandonaron y el ladró huyó por los techos
Por Ariel Patruceli
Un violento robo agravado ocurrió en el departamento Chimbas, donde un joven de 19 años fue interceptado por delincuentes armados que le sustrajeron su motocicleta y pertenencias en la vía pública. El hecho se registró en calle Maradona, a la altura del Loteo Nazareno.
Según informaron fuentes policiales, efectivos del móvil H-16, a cargo del sargento primero Alberto Trigo junto a la cabo Ana Gamboa, fueron entrevistados por la víctima, quien manifestó que minutos antes dos sujetos a bordo de una motocicleta Yamaha FZ negra se le pusieron a la par.
En ese contexto, el acompañante extrajo un arma de fuego tipo revólver y lo amenazó, exigiéndole la entrega del rodado. Bajo intimidación, los delincuentes sustrajeron una motocicleta Honda de color negro con detalles rojos, un casco, un teléfono celular marca Moto Edge 50 y una mochila verde con detalles negros.
Tras tomar conocimiento del hecho, los uniformados realizaron recorridas por la zona y lograron ubicar a uno de los sospechosos en el interior del barrio San Francisco. Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó la motocicleta sustraída y emprendió la fuga.
Durante la huida, el individuo que llevaba colocado el casco ingresó a un domicilio particular tras abrir un portón y escapó por el fondo, desplazándose por los techos de viviendas colindantes. En ese trayecto, también se descartó de la mochila y el casco, elementos que fueron posteriormente secuestrados.
Finalmente, el personal policial trasladó la motocicleta recuperada junto al damnificado a sede de Comisaría 26°, donde el joven, identificado como Agustín Ariel Pizarro, domiciliado en el barrio Agua Negra, radicó la denuncia correspondiente.
La investigación quedó a cargo del sistema acusatorio, bajo las directivas del fiscal Jorge Salinas, quien dispuso la realización de un informe técnico con registro fotográfico, la confección de actuaciones de rigor y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona.
Asimismo, se dejó constancia de que no intervino personal de Criminalística, debido a que la motocicleta fue manipulada previamente por efectivos policiales durante el procedimiento. Hasta el momento, el autor del hecho no fue detenido y continúa siendo intensamente buscado.