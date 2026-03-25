Un violento robo agravado ocurrió en el departamento Chimbas, donde un joven de 19 años fue interceptado por delincuentes armados que le sustrajeron su motocicleta y pertenencias en la vía pública. El hecho se registró en calle Maradona, a la altura del Loteo Nazareno.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del móvil H-16, a cargo del sargento primero Alberto Trigo junto a la cabo Ana Gamboa, fueron entrevistados por la víctima, quien manifestó que minutos antes dos sujetos a bordo de una motocicleta Yamaha FZ negra se le pusieron a la par.

En ese contexto, el acompañante extrajo un arma de fuego tipo revólver y lo amenazó, exigiéndole la entrega del rodado. Bajo intimidación, los delincuentes sustrajeron una motocicleta Honda de color negro con detalles rojos, un casco, un teléfono celular marca Moto Edge 50 y una mochila verde con detalles negros.

Tras tomar conocimiento del hecho, los uniformados realizaron recorridas por la zona y lograron ubicar a uno de los sospechosos en el interior del barrio San Francisco. Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó la motocicleta sustraída y emprendió la fuga.

Durante la huida, el individuo que llevaba colocado el casco ingresó a un domicilio particular tras abrir un portón y escapó por el fondo, desplazándose por los techos de viviendas colindantes. En ese trayecto, también se descartó de la mochila y el casco, elementos que fueron posteriormente secuestrados.

Finalmente, el personal policial trasladó la motocicleta recuperada junto al damnificado a sede de Comisaría 26°, donde el joven, identificado como Agustín Ariel Pizarro, domiciliado en el barrio Agua Negra, radicó la denuncia correspondiente.

La investigación quedó a cargo del sistema acusatorio, bajo las directivas del fiscal Jorge Salinas, quien dispuso la realización de un informe técnico con registro fotográfico, la confección de actuaciones de rigor y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona.

Asimismo, se dejó constancia de que no intervino personal de Criminalística, debido a que la motocicleta fue manipulada previamente por efectivos policiales durante el procedimiento. Hasta el momento, el autor del hecho no fue detenido y continúa siendo intensamente buscado.