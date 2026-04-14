Mantener un jardín activo durante el invierno es posible si se eligen las especies adecuadas. Existen plantas “todoterreno” que resisten el frío, requieren poco mantenimiento y permiten conservar el verde y el color incluso cuando bajan las temperaturas.

Entre las más recomendadas aparece la hiedra, una planta trepadora muy resistente que se adapta a distintos ambientes y mantiene su follaje durante todo el año, ideal para cubrir paredes o cercos.

Otra opción destacada es el jazmín de invierno, que incluso florece en épocas frías con pequeñas flores amarillas. Esta especie puede tolerar temperaturas bajo cero y es muy utilizada para decorar muros y espacios exteriores.

También se suma la buganvilla, que si bien prefiere el sol, puede soportar temperaturas cercanas a los 0 °C y aporta un fuerte colorido al jardín, convirtiéndose en una alternativa estética y de bajo mantenimiento.

A estas especies se agregan otras como el crisantemo, la camelia o el brezo, que florecen en invierno y aportan variedad de colores, demostrando que el frío no necesariamente implica un jardín apagado.

La clave, según especialistas, está en elegir plantas adaptadas al clima y con buena resistencia, ya que muchas pueden sobrevivir incluso a heladas moderadas y seguir desarrollándose con cuidados básicos.

De esta manera, el invierno deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para rediseñar los espacios verdes con especies que combinan resistencia, belleza y practicidad.