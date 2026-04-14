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Jardín de invierno y las plantas resistentes al frío para plantar
POR REDACCIÓN
Mantener un jardín activo durante el invierno es posible si se eligen las especies adecuadas. Existen plantas “todoterreno” que resisten el frío, requieren poco mantenimiento y permiten conservar el verde y el color incluso cuando bajan las temperaturas.
Entre las más recomendadas aparece la hiedra, una planta trepadora muy resistente que se adapta a distintos ambientes y mantiene su follaje durante todo el año, ideal para cubrir paredes o cercos.
Otra opción destacada es el jazmín de invierno, que incluso florece en épocas frías con pequeñas flores amarillas. Esta especie puede tolerar temperaturas bajo cero y es muy utilizada para decorar muros y espacios exteriores.
También se suma la buganvilla, que si bien prefiere el sol, puede soportar temperaturas cercanas a los 0 °C y aporta un fuerte colorido al jardín, convirtiéndose en una alternativa estética y de bajo mantenimiento.
A estas especies se agregan otras como el crisantemo, la camelia o el brezo, que florecen en invierno y aportan variedad de colores, demostrando que el frío no necesariamente implica un jardín apagado.
La clave, según especialistas, está en elegir plantas adaptadas al clima y con buena resistencia, ya que muchas pueden sobrevivir incluso a heladas moderadas y seguir desarrollándose con cuidados básicos.
De esta manera, el invierno deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para rediseñar los espacios verdes con especies que combinan resistencia, belleza y practicidad.