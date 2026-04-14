La elaboracion de estos cuadrados es ideal para acompañar infusiones o servir en cumpleaños porque se hacen de forma muy sencilla. Para comenzar se necesitan una taza y media de harina común, una taza de avena arrollada, 200 gramos de manteca y una taza de azúcar común.

El proceso asegura un resultado sorprendente ya que "estos cuadraditos de avena y membrillo son tan ricos que nadie va a creer que los hicimos en un ratito, con pocos ingredientes y sin amasar".

La clave de la preparacion reside en su estructura porque "la base es el crumble, esa mezcla de harina, manteca y azúcar que se compacta en el horno y queda crocantita".

Al momento de integrar los componentes se debe deshacer la manteca fría con las manos para lograr el granulado y el cereal cumple una funcion especifica puesto que "en este caso al agregarle avena le damos un extra de textura". Luego se debe forrar un molde con papel manteca y presionar la mitad de la mezcla para compactar el fondo.

Para el centro se utilizan 400 gramos de dulce de membrillo ablandado con 50 cc de agua caliente o una proporcion de vino dulce. Una vez distribuido el relleno se cubre con el resto del granulado sin presionar y se cocina a 180 grados durante 45 minutos hasta dorar.

La versatilidad de la propuesta permite variaciones dado que "esta misma receta podemos hacerla con dulce de batata, con dulce de leche repostero o una mermelada espesa de cualquier fruta que nos guste".