El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, rompió el silencio tras haber sido detenido por gritar “bomba” en un avión y difundió un mensaje en el que pidió disculpas públicas, aunque su situación judicial continúa comprometida.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la Policía, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido”, expresó el jugador, quien aseguró que nunca tuvo intención de provocar miedo ni alterar el vuelo.

El defensor fue detenido luego de que, antes del despegue de un vuelo que trasladaba al plantel hacia Buenos Aires, realizara una falsa amenaza que activó un operativo de seguridad, obligó a evacuar la aeronave y generó demoras que afectaron a cientos de pasajeros.

Tras el episodio, la Justicia le otorgó la libertad provisoria, pero quedó imputado por intimidación pública y atentado contra la seguridad, con una serie de restricciones como presentaciones periódicas ante las autoridades y la prohibición de salir del país.

En su descargo, Endrizzi insistió en que “jamás” quiso causar disturbios ni asustar a nadie, y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación mientras avanza el proceso judicial.

El caso también impacta en su carrera deportiva: el club analiza posibles sanciones e incluso una rescisión de contrato, en medio de la repercusión nacional que generó el hecho.

Así, aunque el futbolista recuperó la libertad, el episodio sigue teniendo consecuencias legales y deportivas, y su futuro profesional permanece abierto mientras continúa la investigación.