El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, a través del Teatro Sarmiento, abrió la convocatoria denominada "Arte en el Sarmiento", destinada exclusivamente a las Instituciones de Formación Artística de la provincia. La propuesta tiene como objetivo brindar un espacio de exhibición para que los institutos locales puedan presentar producciones integrales que reflejen los procesos de formación, capacitación y promoción desarrollados durante el año.

La preinscripción para participar de esta convocatoria se realizará a través de un formulario de Google, que estará habilitado desde el miércoles 15 de abril a las 10 horas y permanecerá disponible hasta completar el cupo disponible. El sistema se cerrará automáticamente una vez alcanzado el límite de inscripciones. Aquellas instituciones que no logren ingresar dentro del cupo podrán anotarse en una lista de espera en el mismo formulario. Es importante aclarar que tanto la preinscripción como la inscripción en la lista de espera no garantizan la asignación de una fecha de función.

Las funciones seleccionadas en el marco de esta convocatoria se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año. Las bases, condiciones y requisitos para participar podrán consultarse en el formulario de preinscripción y también en el enlace oficial dispuesto por el Teatro Sarmiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número telefónico +54 9 2644 67-7854 o a través de la cuenta oficial de Instagram @teatrosarmiento. El enlace para acceder al formulario de preinscripción y a las bases de la convocatoria es https://linktr.ee/teatrosarmiento.

La iniciativa representa una oportunidad para que las instituciones de formación artística de San Juan puedan mostrar su trabajo en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia, el Teatro Sarmiento, y así visibilizar los procesos de enseñanza y creación que se desarrollan en el ámbito local.