Eliminar hormigueros del jardín puede ser más sencillo de lo que parece si se aplican estrategias adecuadas. Especialistas recomiendan combinar distintos métodos —naturales y prácticos— para atacar el problema desde la raíz y evitar que las colonias vuelvan a formarse.

Uno de los pasos clave es identificar el recorrido de las hormigas y ubicar el hormiguero. Esto permite actuar directamente sobre el foco del problema y evitar soluciones superficiales que solo dispersan la plaga.

Entre las opciones más efectivas aparecen las barreras naturales. Sustancias como el talco o la tiza interrumpen el rastro de feromonas que utilizan las hormigas para moverse, mientras que las cáscaras de cítricos —como naranja o limón— funcionan como repelente por su olor intenso.

Otra alternativa muy utilizada son las soluciones líquidas caseras. Mezclas de agua con vinagre o con jabón pueden rociarse sobre los senderos o directamente en el hormiguero, lo que desorienta a los insectos y ayuda a reducir su presencia.

También se recomienda recurrir a plantas repelentes como menta, lavanda o ajo, que actúan como una defensa natural del jardín y ayudan a mantener alejadas a las hormigas sin afectar el ecosistema.

Finalmente, mantener el jardín limpio es fundamental: evitar restos de comida, controlar otras plagas como pulgones y sellar grietas reduce significativamente las condiciones que favorecen la aparición de hormigueros.

De esta manera, con una combinación de prevención, métodos naturales y acciones directas sobre los nidos, es posible eliminar las hormigas de forma efectiva, económica y sin dañar las plantas ni el ambiente.