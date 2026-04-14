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Las mejores cuatro formas de eliminar hormigueros del jardín
POR REDACCIÓN
Eliminar hormigueros del jardín puede ser más sencillo de lo que parece si se aplican estrategias adecuadas. Especialistas recomiendan combinar distintos métodos —naturales y prácticos— para atacar el problema desde la raíz y evitar que las colonias vuelvan a formarse.
Uno de los pasos clave es identificar el recorrido de las hormigas y ubicar el hormiguero. Esto permite actuar directamente sobre el foco del problema y evitar soluciones superficiales que solo dispersan la plaga.
Entre las opciones más efectivas aparecen las barreras naturales. Sustancias como el talco o la tiza interrumpen el rastro de feromonas que utilizan las hormigas para moverse, mientras que las cáscaras de cítricos —como naranja o limón— funcionan como repelente por su olor intenso.
Otra alternativa muy utilizada son las soluciones líquidas caseras. Mezclas de agua con vinagre o con jabón pueden rociarse sobre los senderos o directamente en el hormiguero, lo que desorienta a los insectos y ayuda a reducir su presencia.
También se recomienda recurrir a plantas repelentes como menta, lavanda o ajo, que actúan como una defensa natural del jardín y ayudan a mantener alejadas a las hormigas sin afectar el ecosistema.
Finalmente, mantener el jardín limpio es fundamental: evitar restos de comida, controlar otras plagas como pulgones y sellar grietas reduce significativamente las condiciones que favorecen la aparición de hormigueros.
De esta manera, con una combinación de prevención, métodos naturales y acciones directas sobre los nidos, es posible eliminar las hormigas de forma efectiva, económica y sin dañar las plantas ni el ambiente.