Martes 14 de Abril
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Cultura > En la playa

La foto de Griselda Siciliani en microbikini que enloqueció a las redes

La actriz desplegó una estética relajada con toques retro y prendas de estilo urbano durante sus vacaciones europeas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La intérprete mostró un maquillaje sutil con piel muy luminosa.

Griselda Siciliani disfruta de un descanso en Italia confirmando una identidad estética que mezcla el espíritu vintage con el streetwear relajado. La actriz construyó un estilo coherente basado en prendas cómodas y acentos nostálgicos.

La microbikini marcó el tono de su escapada mediante un conjunto de dos piezas con corpiño strapless animal print y bombacha de tiro medio roja. También lució una opción roja pasión con tiras regulables acompañada por un bolso playero.

En sus paseos urbanos combinó una falda midi rojo tierra con una remera estampada amarilla y una chaqueta oversize negra utilitaria. Para otra salida optó por un aire de romance histórico al usar una camisa blanca con rayas celestes anudada junto a una falda de encaje negra por encima de las rodillas. Completó su imagen con gafas grandes y bijouterie dorada para elevar la naturalidad del conjunto.

La versatilidad se hizo presente con un pantalón de leopardo con rayas laterales icónicas que coordinó con una musculosa crop blanca estilo corsét y zapatillas blancas de plataforma alta junto a lentes redondos.

Su beauty look mantuvo una línea minimalista con el cabello suelto y maquillaje sutil para lograr una piel luminosa. En sus redes sociales compartió momentos íntimos desde su hotel donde se la vio divertida y natural compartiendo fragmentos de su verano italiano.

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