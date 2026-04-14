La exigente lista de requisitos de Luciana Salazar para su próximo novio

La mediática Luciana Salazar participó de una entrevista con Ángel de Brito donde analizó su situación sentimental actual y la forma en que se vincula con los demás.

Durante la charla, relató una anécdota que define su presente al contar que "Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice ´vos sos la chica más difícil´, y le dije: ´sí, muy bien´" para confirmar su postura ante la mirada ajena.

Lejos de ocultar su rigurosidad, la modelo admitió que "Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau".

Respecto a su pasado amoroso y los perfiles que frecuentó, aclaró su vínculo con el mundo del deporte señalando que "No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP" en referencia a su historial con tenistas.

Sin embargo, sus intereses actuales han girado hacia otros ámbitos laborales debido a que "Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios" según sus propias palabras.

Finalmente, se refirió a las versiones que la ligaban con el dirigente Ramiro Marra y describió el acercamiento que tuvieron en un encuentro que no pasó desapercibido. Sobre aquel episodio recordó que "Me dijo que me encaró porque era su amor platónico y que yo lo había ‘pateado’ porque estaba de novia" para descartar que existiera un romance formal entre ambos en aquel momento.