El gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, dispuso el desmantelamiento del “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores, eliminando retratos y referencias al exmandatario argentino en uno de los espacios oficiales más simbólicos.

La medida implicó retirar cuadros, imágenes y elementos decorativos vinculados a Néstor Kirchner, que habían sido colocados como homenaje en ese recinto utilizado para reuniones de gobierno.

El salón había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011 durante un encuentro bilateral entre Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la estrecha relación política entre ambos países en ese período.

Durante años, el espacio funcionó como símbolo del vínculo entre el chavismo y el kirchnerismo, con imágenes, frases y elementos alusivos a la integración regional y a las figuras de ambos líderes.

La decisión de eliminarlo se da en un contexto de cambios políticos en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder, lo que derivó en una reconfiguración del gobierno y en modificaciones dentro del propio Palacio de Miraflores.

Según trascendió, el salón fue remodelado y ahora presenta una estética diferente, sin referencias al exmandatario argentino, lo que es interpretado como un gesto simbólico de distanciamiento respecto a la etapa política anterior.

El cambio también se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la actual administración, que busca redefinir la imagen del gobierno y sus alianzas, en medio de un escenario internacional y regional en transformación.