¿Bal o Cabré? Laurita Fernández confesó a cuál de sus ex odia y no se habla

Laurita Fernández, quien actualmente se encuentra en pareja con Matías Busquet, recordó sus anteriores relaciones mediáticas y se sinceró sobre su vínculo con sus ex parejas. Algunos de sus noviazgos terminaron en medio de escándalos, pero en una charla con Ángel de Brito en el canal Bondi, la bailarina afirmó que "Depende el proyecto, no cierro nada" al ser consultada sobre trabajar con antiguas parejas.

La artista ya coincidió en el plano laboral con Fede Hoppe, Fede Bal, Nico Cabré y Peluca Brusca. Al respecto, ella expresó que "Con todos terminé bien. O sea, en el momento no, pero después pasan los años".

Sin embargo, la conductora marcó una diferencia clara respecto a un vínculo puntual. "Nico es el único con el que no volví a hablar" reveló sobre Nicolás Cabré.

Luego profundizó sobre la situación al explicar que "Nico es el único con el que no volví a hablar, pero porque no se dio porque no tenemos nada en común". A pesar de la falta de comunicación, ella siempre habló bien de él públicamente e incluso lo elogió en su rol como padre.

La relación con otros ex novios tomó rumbos diferentes. Con Peluca Brusca continuó trabajando tras la separación en el programa Bienvenidos a Ganar, mientras que con Fede Bal se reencontró en la pista del Bailando.

Sobre su presente con el productor de La Cena de los Tontos, detalló que "Con Hoppe nos vemos porque está produciendo La Cena de los Tontos, nos vemos un montón, hablamos obviamente, si amerita por algo puntual".