Un impactante siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en el departamento Pocito. El episodio ocurrió alrededor de las 9:00 sobre Calle 10, en el tramo comprendido entre Vidart y Lemos, cuando un camión Iveco 320 que circulaba de oeste a este terminó protagonizando un violento vuelco al costado de la calzada.

De acuerdo a los datos de la investigación, el transporte intentaba ingresar al predio de una empresa de áridos ubicado en la zona. En medio de esa maniobra, el conductor habría perdido el control del rodado, cruzándose de carril y finalizando su recorrido dentro de una acequia de considerable profundidad. El impacto fue tan fuerte que el vehículo prácticamente se “desarmó” tras el siniestro.

El comisario Roberto García, de la Seccional Séptima, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre lo ocurrido y explicó: “Se trata de un camión Iveco que trasladaba una batea con áridos. El conductor circulaba de oeste a este y, antes de llegar a calle Lemos, intentó ingresar al predio al que se dirigía. En ese momento perdió el control del vehículo y cayó a un desagüe”.

Foto: DIARIO HUARPE.

Respecto al estado del chofer, el funcionario indicó: “El hombre sufrió algunos golpes, pero se mantuvo consciente en todo momento. Logró identificarse como Ernesto y fue trasladado al hospital para su atención médica”. Además, confirmó que el siniestro ocurrió “alrededor de las 9 de la mañana”.

A pesar de la violencia del vuelco, el conductor logró salir de la cabina con ayuda de personas presentes en el lugar. “Fue asistido por compañeros de trabajo y por el propietario del predio, quienes lograron sacarlo antes de la llegada de los equipos de emergencia”, señaló García, quien también confirmó la intervención de bomberos.

Finalmente, el comisario destacó que no hubo otros vehículos involucrados y calificó el hecho como “una desgracia con suerte”. “No circulaban vehículos en sentido contrario en ese momento, por lo que no hubo terceros involucrados”, afirmó. En tanto, agregó que aún no se determinaron las causas del siniestro: “No podemos establecer con certeza si se trató de una falla mecánica o de una descompensación del conductor”.