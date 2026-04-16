Un violento episodio conmocionó a Tucumán, donde una mujer fue atacada con agua hirviendo en la cara durante un partido infantil de hockey en un club, en lo que sería un hecho motivado por celos.

El ataque ocurrió en el Club Universitario, donde la víctima se encontraba junto a su hija y su pareja. Según se reconstruyó, la agresora sería la exnovia del hombre y aprovechó un momento en el que él se había alejado para iniciar una discusión y lanzar el líquido caliente directamente al rostro de la mujer.

De acuerdo a la denuncia, la agresión no fue aislada. La víctima ya habría sufrido episodios previos de violencia por parte de la misma persona, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Las heridas fueron de consideración. Un informe médico confirmó quemaduras en el rostro, especialmente en uno de los lados de la cara, lo que requirió asistencia sanitaria inmediata.

El caso generó fuerte impacto público luego de que la mujer difundiera imágenes y videos en redes sociales mostrando las secuelas del ataque, lo que visibilizó la gravedad del hecho ocurrido en presencia de menores y familias.

En la causa judicial ya intervino la Justicia, que dictó medidas de restricción de acercamiento contra la agresora y analiza avanzar con su detención. Además, se investiga la posible participación de familiares en el hecho, lo que podría agravar la situación procesal de los involucrados.

El episodio reaviva la preocupación por hechos de violencia extrema en espacios públicos y familiares, especialmente cuando ocurren en ámbitos vinculados a niños, como clubes deportivos.