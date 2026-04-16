La grave lesión de Agustín Marchesín encendió las alarmas en Boca Juniors, que comenzó a analizar posibles reemplazantes para el arco de cara al futuro, aunque en lo inmediato no incorporará refuerzos.

El arquero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de Copa Libertadores y no volvería a jugar en lo que resta del año, lo que obligó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a evaluar opciones.

Pese a que el reglamento permite incorporar un arquero fuera del mercado en caso de lesión, la decisión inicial del club es sostener lo que queda del semestre con Leandro Brey como titular y Javier García como alternativa.

Sin embargo, de cara al próximo mercado de pases, la dirigencia ya tiene en carpeta distintos nombres para reforzar el puesto. Entre ellos aparece Tomás Marchiori, actual arquero de Vélez, quien corre con ventaja por ser del fútbol local y cumplir con los requisitos reglamentarios.

El análisis interno también contempla el contexto competitivo del equipo, que apunta a pelear tanto el torneo local como la Copa Libertadores, donde la figura del arquero es clave para sostener aspiraciones de título.

Además, la posibilidad de sumar un refuerzo está condicionada por normas de inscripción y cupos, ya que Boca solo podría incorporar un arquero del ámbito local y sin ocupar plaza de extranjero en esta etapa del torneo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico confía en la proyección de Brey, quien asumirá la titularidad en un tramo decisivo de la temporada, acompañado por la experiencia de García y la presencia del juvenil Fernando Rodríguez como tercera opción.

La situación deja abierto un escenario de transición en el arco xeneize, con soluciones internas en el corto plazo y un mercado de pases que será determinante para definir quién ocupará definitivamente el lugar que dejó vacante Marchesín.